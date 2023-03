Viața în circuitul WTA: cea mai bogată jucătoare dezvăluie o latură necunoscută de publicul larg

Jessica Pegula (29 de ani, 3 WTA) este una dintre jucătoarele de tenis de o sinceritate aparte. Jucătoarea americană de tenis care a fost aproape să se retragă prematur, în primăvara anului trecut, a descris una dintre situațiile amuzante întâlnite de jucătoarele de tenis, în timpul sezonului.

„Toată lumea mă întreabă cum e să joc în circuit. Trebuie să fie extraordinar,” îmi spun ei, a scris Jessica Pegula pe Twitter. În replică, jucătoarea din statul New York a spus: „Tocmai am pierdut cu 6-0, stau aici, la miezul nopții, mâncând o pungă de chipsuri Doritos și aștept să iau avionul, pentru a zbura 16 ore către casă,” a dezvăluit Jessica Pegula.

$7,780,467 este suma încasată de Jessica Pegula din rezultatele obținute în tenis, până la vârsta de 28 de ani, însă partea financiară nu a reprezentat niciodată o problemă pentru jucătoarea nord-americană.

Mama Jessicăi, Kim Pegula - care a suferit un stop cardiac în primăvara anului trecut, tragedie după care nu s-a recuperat complet - este proprietara companiei Pegula Sports and Entertainment, care deține două cluburi uriașe ale sportului american: echipa de hochei pe gheață Buffalo Sabres și echipa de fotbal american, Buffalo Bills.

Ambele evoluează în ligile de top nord-americane: NHL, respectiv NFL.

În procesul de achiziționare a clubului de fotbal american din NFL, Buffalo Bills, tatăl Jessicăi Pegula a câștigat drepturile licitând mai mult decât personalități precum Donald Trump sau Bon Jovi.

Cât despre cumpărarea clubului din NHL, Buffalo Sabres, cei doi soți Pegula au plătit suma de $189 de milioane, potrivit Sports Illustrated.

Everyone: “What is it like playing on tour? It must be so amazing!”

Me: gets bagled on your birthday, sitting eating Doritos at midnight, waiting to get on a 16 hr flight home. ???? pic.twitter.com/5YqSZ0xHx5