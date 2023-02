WTA Dubai | Ana Bogdan, eșec în fața numărului 3 WTA, Jessica Pegula, în optimile turneului 

Cel mai bun parcurs al Anei Bogdan în prima parte a sezonului 2023 s-a încheiat în faza optimilor de finală ale competiției WTA 1000 de la Dubai.

Sportiva din Sinaia a condus cu 3-0 în startul meciului, dar ocupanta locului 3 în clasamentul WTA a recuperat deficitul, câștigând șase game-uri din următoarele șapte jucate în manșa întâi.

Setul doi a fost un rollercoaster al break-urilor. Bogdan a revenit de la 1-4 la 3-5, dar nu a putut să își țină serviciul în ultimul game al partidei, pentru o ulterioară încercare a împingerii setului în prelungiri.

$31,650 este premiul financiar asigurat de Ana Bogdan, care a legat patru victorii la Dubai: câte două în calificări, respectiv pe tabloul principal.

Ana Bogdan a reușit patru victorii fără set pierdut, în fața Clarei Burel, Terezei Martincova, Laurei Siegemund și a americancei Shelby Rogers.

5 - Jessica Pegula is the first American player ever to reach the quarterfinals in five consecutive WTA-1000 hard courts events - since 2009. Commendable.@WTA_insider @WTA | #DDFTennis pic.twitter.com/uB8ViGyt3y