Stefanos Tsitsipas a traversat una dintre cele mai nefaste perioade ale carierei, în această toamnă, ajungând să înregistreze pentru prima oară șase înfrângeri într-o serie de zece partide consecutive.

Forma nesatisfăcătoare a tenismenului grec în vârstă de 25 de ani, clasat pe locul 7 ATP a fost pusă pe seama confuziei tehnice a jucătorului, care și-a concediat tatăl, l-a angajat pe Mark Philippoussis, dar a făcut rocada invers, la doar două luni distanță.

Vorbind despre relația începută cu Paula Badosa după Roland Garros, Stefanos Tsitsipas afirmă că nu regretă deloc timpul petrecut alături de familie și de persoanele dragi lui, iar, în plus, simte că, actualmente, are aproape toate elementele necesare pentru a avea inclusiv succese mărețe în tenis.

„Întâlnirea mea cu Paula mi-a oferit o altă viziune asupra vieții în general. Înainte era totul despre tenis, tenis, tenis, asta era tot ce conta, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

În acea fază tânără a carierei mele, nu am petrecut suficient timp cu familia mea. Poate pentru unii aceste conexiuni nu sunt atât de importante, dar pentru mine sunt cruciale.

Acestea sunt elemente ale vieții mele care necesită, de asemenea, timp. Nu neapărat energie, deoarece fac pur și simplu parte din mine. Așa că să o am pe Paula lângă mine acum este minunat. Trec prin cea mai bună perioadă a vieții mele. Am oamenii potriviți lângă mine, nu am niciun dubiu în acest sens,” a declarat Stefanos Tsitsipas, notează Punto de break.

În 2023, Stefanos Tstisipas a jucat a doua finală de Grand Slam a carierei, calificându-se în ultimul act al Openului Australiei. Tsitsipas a fost învins de Djokovic în ambele ultime acte de turneu de mare șlem pe care le-a disputat.