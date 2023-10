Stefanos Tsitsipas (25 de ani, 5 ATP) a ajuns la cea mai nefastă perioadă a carierei sale de tenismen profesionist.

Jucătorul din Grecia a suferit cinci eșecuri în ultimele opt meciuri oficiale, cea mai slabă serie de rezultate din întreaga sa activitate derulată în circuitul ATP, până în prezent.

Ca urmare a parcursului nemulțumitor, finalistul Australian Open a decis schimbarea antrenorului Mark Philippoussis, angajat în urmă cu două luni, decizie care coincide cu reașezarea tatălui său în funcția de antrenor principal, informează Express.

"Tatăl meu a fost mereu lângă mine. Chiar și atunci când nu era acolo și oamenii nu-l vedeau, el era mereu lângă mine. Va rămâne aici pentru totdeauna.

Nu am nicio intenție de a-mi respinge vreodată tatăl. Oamenii vor încerca întotdeauna să creeze zvonuri sau să distrugă relația pe care o ai cu cineva care este foarte apropiat de tine în orice fel. El este un om care nu poate fi exclus din echipa mea,” a declarat Stefanos Tstisipas, anunțând schimbarea pentru Tennis TV.

"My Dad has always been there" ????@steftsitsipas reveals his father is back on his coaching team - but his partnership with Philippoussis is over...#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/pbRsIslQG0