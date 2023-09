Ion Țiriac a vorbit despre situația Simonei Halep fără înțelegere asupra modului în care Agenția Internațională a Integrității în Tenis a gestionat acuzația de dopaj a româncei.

Depistată pozitiv la Roxadustat în august 2022 și suspendată din data de 7 octombrie a anului anterior, Simona Halep și-a văzut nu doar cariera, ci întreaga viață distrusă de această situație, în opinia fostului tenismen român.

Ion Țiriac: „Nu cred că i-a dat cineva intenționat, pentru că nu suntem la științifico-fantastice sau la CIA.”

„Eu cu Simona am vorbit de două ori în acest an despre treaba asta și foarte scurt. O dată am și sfătuit-o ceva, dar nu mi-a urmat sfatul.

Nu-i posibil să ții un om, să-i distrugi viața - nu cariera, ci viața -, să îi distrugi reputația, moralitatea, iar după un an să vii să-i dai patru ani.

Ce se întâmplă? Dacă, cumva... dacă eu aș fi Simona, eu aș da în judecată Federația Internațională de Tenis, pe cei de la ITIA, și nu pentru un milion. Vorbim despre SUA, New York... când cineva îți distruge viața, acolo e vorba de 100 de milioane de dolari.

„Simona, un singur lucru: dacă știa de treaba asta, trebuia trecut în hârtiile acelea.”

Dar, o oră de avocat în Statele Unite costă undeva între 1000 și 1500. Acolo, când te înhami la un lanț din ăsta, trebuie să socotești între 5-10 milioane, cu siguranță.

Pe asta se bazează multă lege americană, că foarte puține persoane fizice își permit să se apere. Eu, în locul Simonei, aș face-o.

Începând de la ITF, WADA, ITIA... și, foarte important, cine ți-a dat substanța?

Nu cred că i-a dat cineva intenționat, pentru că nu suntem la științifico-fantastice sau la CIA, cu securitate.

S-a întâmplat ceva ce s-a întâmplat. Trebuie găsit, iar vinovatul ăla absolut, să plătească!

Simona, un singur lucru, dacă știa de treaba asta, trebuia trecut în hârtiile acelea, pe de-o parte.

Pe de altă parte, nu v-ați întrebat și voi cum dracu' vineri era negativă, iar după 72 de ore a fost pozitivă? Aici e toată treaba.

Eu sunt mai agresiv decât alții. Am fost și la Sydney, mi-am apărat țara cu 5000 de jurnaliști în față. Am avut dreptate, altfel nu îndrăzneam.

Bag mâna în foc, încă o dată, că Simona Halep - jucătoare de tenis la 31 de ani - nu a avut niciun fel de intenție sau nevoi de ceva în plus ca să dea cu dreapta mai bine.

Acestea sunt niște variații la temă care nu merită băgate în seamă. Însă decide numai ea ce face,” a declarat Ion Țiriac.