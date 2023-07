Campioana en-titre a turneului de Grand Slam de la Londra s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-1, 6-2, iar în turul doi va evolua în fața lui Alize Cornet, locul 74 WTA.

Jucătoarea originară din Kazahstan a fost în centrul atenției și datorită echipamentului cu care a jucat, fiind pentru prima dată în istoria competiției când jucătoarelor li s-a permis să poarte pantaloni de altă culoare decât alb.

"Sperăm ca această regulă să le ajute pe sportive să se concentreze la evoluțiile lor, în loc să reprezintă o sursă de anxietate", a declarat Sally Bolton, oficial al turneului.

"E bine să ai o opțiune, dar eram în regulă și cu echipamentul complet alb. Cred că schimbările sunt bune", a spus și Elena Rybakina.

