Număr 8 WTA, Maria Sakkari din Grecia a pierdut bătălia cu ucraineanca Marta Kostyuk, în trei seturi, scor 0-6, 7-5, 6-2, după 2 ore de joc.

Jucătoarea mai bine cotată a cedat duelul, deși a convins în manșa de deschidere, în care nu i-a lăsat niciun game Martei Kostyuk.

Mobilizarea ucrainencei a fost încheiată cu o celebrare văzută de regulă în finalele întrecerilor de mare șlem. Kostyuk s-a prăbușit pe teren, plângând de bucurie după conturarea succesului.

Marta Kostyuk pierduse primele paisprezece confruntări directe cu jucătoare din top 10 WTA. În turul secund, va juca împotriva învingătoarei din meciul Alison Riske - Paula Badosa.

