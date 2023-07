Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas s-au înscris în proba de dublu mixt a turneului de la Wimbledon.

Noul cuplu faimos al tenisului mondial îi vor avea ca adversari în runda inaugurală pe Jessica Pegula și pe Austin Krajicek.

Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa și-au deschis împreună un cont de Instagram, care a strâns peste 57,000 de urmăritori.

„Suntem cei mai buni prieteni și suflete-pereche. Nimic mai puțin, nimic mai mult,” este descrierea inserată de cei doi, în dreptul profilului de Instagram.

„Niciun titlu de mare șlem în această poză, dar hei, dragostea le cucerește pe toate!”, au scris Tsitsipas și Badosa în descrierea unei fotografii publicate pe contul intitulat „Tsitsidosa.”

BREAKING:

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa are playing mixed doubles together at Wimbledon

Couple goals. ???? pic.twitter.com/2j7sRXweEI