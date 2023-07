Clasată pe locul 133 WTA, Jaqueline Cristian a reușit o surpriză în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon și a eliminat-o pe italianca Lucia Bronzetti, situată în top 50 WTA.

Este prima victorie a româncei, pe tabloul principal al competiției de la Wimbledon și a doua, în proba individuală a unui turneu de mare șlem, după succesul bifat la Australian Open, în 2022.

Bronzetti (47 WTA) a reușit să-i ia doar șapte game-uri româncei, într-o partidă încheiată în minimum de seturi, scor 6-3, 6-4.

Turul doi îi va aduce lui Jaqueline Cristian o întâlnire cu Beatriz Haddad Maia, a 13-a favorită la câștigarea trofeului.

Despite having the match delayed by rain, and stopped twice again because of rain, Jaqueline keeps her level high and doesn't dip all match. A huge win for her today. Jaqueline Cristian defeated Lucia Bronzetti 6-3, 6-4. pic.twitter.com/tIfsvgvcE7