"Sper doar ca cei de la WTA nu au observat asta!" CTP, despre momentul care a schimbat soarta meciului

Simona Halep o va intalni pe Venus Williams in turul 3 la Australian Open, apoi poate da peste Serena Williams.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu e de parere ca cea mai mare problema a Simonei Halep la Australian Open este absenta unui antrenor.

"Lipsa de meciuri a fost un aspect, s-a vazut in meciul de azi. De exemplu, micile contracturi pe care le-a avut Simona sub muschii fesieri, in finalul meciului."

"Dar cea mai mare problema a fost lipsa unui antrenor al ei. S-a intors spre tribune la un moment dat si intreba <<ce sa fac?>>. A avut si o rabufnire, dar cei din loja trebuie sa suporte si asa ceva, pentru ca nu ei sufera acolo in teren. Asta e o forma de descarcare a Simonei. I-a reprosat si lui Darren la un moment dat."

"Ea are nevoie sa se sprijine pe privirea lui Darren, pe un gest."

CTP spune ca Florin Segarceanu i-a dat in timpul meciului o indicatie pretioasa Simonei Halep, printr-un gest. Regulamentul WTA interzice indicatiile antrenorului in timpul meciului.

"Florin Segarceanu, care nu e antrenorul ei, i-a dat o indicatie importanta, din mana, care sper sa nu fi fost observata de WTA.

"I-a facut un gest de val, de curbare a palmei, ceea ce inseamna <<Umfla-i loviturile, loveste mai cu bolta, mai inalt, nu-i mai da plat ca-i place>>. Simona a facut asta si s-a vazut clar ca a pus-o pe Kenin in mare incurcatura."

Cristian Tudor Popescu e de parere ca meciul cu Venus Williams, din turul 3, va fi mai usor decat cel de astazi.

"Nu va fi un meci atat de greu din punct de vedere psihic, asa cum a fost cel cu Sofia Kenin. Americanca asta tanara, lacoma de victorie, este o jucatoare extrem de incomoda si de agresiva. A exercitat tot timpul o presiune asupra Simonei."

"Simona o cunoaste foarte bine pe Venus, jocul va fi mai asezat, mai tacticizat", a mai spus CTP la Ora exacta in sport (PRO X).