Prima reacție a lui Mihai Stoica după Rapid - FCSB 4-0: "Ne-au zăpăcit! Pentru mine e un mister"

La aproximativ o oră după joc, Mihai Stoica a tras câteva concluzii după eșecul drastic de pe Arena Națională. Managerul general de la FCSB spune că echipa "nu a mai ieșit de la cabine" în actul secund și ține să o felicite pe Rapid.

Mihai Stoica, după Rapid - FCSB 4-0: "Rapid ne bate pe unde ne prinde. Ne-au zăpăcit. Nu știu de ce am intrat așa rău în partea a doua"

Stoica spune că titlul nu ar fi fost câștigat nici dacă FCSB ar fi câștigat și remarcă faptul că formația roș-albastră a dezvoltat un complex împotriva Rapidului după revenirea giuleștenilor în primul eșalon.

"Nu prea știu unde am fost. Am început bine meciul. Am jucat doar după ce am primit gol până la pauză, iar pauza a venit rău pentru noi. După n-am mai ieșit de la cabine. Singura veste bună e că se înjumătățesc punctele pierdute în seara asta, dacă e să glumim amar. Mai rău era dacă se întâmpla asta în play-off. Câteodată e mai ușor de digerat o astfel de înfrângere decât una în care primești un gol prin prelungiri sau cu greșeli de arbitraj. Acum pot să spun doar că felicit Rapidul pentru tot ce a făcut, de la organizarea meciului până la rezultat. Felicitări, au gândit-o foarte bine.

Diferența dintre bărbați și băieți e o anumită parte anatomică. N-am fost bine. Tot băieții care n-au fost bine în seara asta au fost bine pe tot parcursul sezonului regulat. Intrăm în play-off cu o diferență destul de mare.

Eu am un singur regret, faptul că au asistat aproape 10.000 în peluza noastră la o înfrângere de dimensiunile astea. Scorul nici nu pot să spun că e prea aspru, chiar cred că reflectă realitatea. În prima parte a meciului se puteau întâmpla multe, pentru că am ajuns și noi la poartă, dar partea a doua a fost fără noi.

Eu n-am fost arogant. Niciodată n-am spus că e încheiat campionatul. Am spus că nici măcar dacă intrăm cu 7-8 puncte diferență față de locul 2 nu e campionatul jucat. Eu vorbesc cu argumente și cu cifre pentru că așa îmi place. Nu bat câmpii ca alții. Acum doi ani a intrat CFR cu 7 puncte după înjumătățire. După trei etape de play-off au făcut 8, iar după încă două etape au rămas două, deci cum aș putea spune că nu avem probleme? Am fost în trecut arogant, acum nu mai sunt.

Dacă avem un convertor bun, putem să transformăm înfrângerea asta umilitoare într-un avantaj. Dacă nu reușim asta, înseamnă că pierdem vremea de pomană și noi, și ceilalți. Înfrângerea aceasta ne poate ajuta. Azi au mers Krasniqi și Rrahmani, toată lumea de la Rapid a mers. Se întâmplă, sunt și meciuri din astea.

Înainte de a intra, trebuie un meci amical pentru Chiricheș. Sunt mai multe etape. Nu se putea sub nicio formă să joace azi. N-am pierdut cu 4-0 pentru că am pierdut un jucător. În opinia mea, Ovidiu Popescu a fost unul dintre singurii care s-a remarcat, n-a jucat rău deloc.

De ce am pierdut cu 4-0? Nu știu de ce am intrat atât de rău în a doua parte a jocului. Pentru mine e un mister, iar când e să se aleagă praful... nu acuz, n-am făcut asta niciodată. Suntem pe primul loc, avem 4,5 puncte avans și mergem înainte.

Rapid ne bate pe unde ne prinde. Ne-au zăpăcit. Așa cum noi nu mai pierdem cu CFR de câțiva ani, așa cum noi îi batem aproape mereu pe Craiova, așa acum am dezvoltat un complex, dar orice complex are un sfârșit. Am încredere că va veni acest final de complex în play-off, atunci când punctele vor fi întregi", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Clasament play-off după înjumătățire

1. FCSB - 32p

2. Rapid - 28p*

3. CFR Cluj - 27p*

4. Universitatea Craiova - 23p**

5. Farul Constanța - 22p*

6. Sepsi OSK - 22p*

* - echipele au beneficiat de înjumătățire

** - Universitatea Craiova mai are un meci de jucat, cu FC U Craiova. Va intra cu 24 de puncte dacă face egal sau 25 de puncte dacă învinge.