Simona Halep si Marius Copil, demonstrativ de LUX la Cluj! O fosta campioana de la US Open vine in Romania

Simona Halep a anuntat ca va fi prezenta la un nou eveniment la Cluj in luna iunie.

Simona Halep, Marius Copil Flavia Pennetta si Fabio Fognini vor participa la Sports Festival la Cluj-Napica pe 15 iunie, la cea de-a doua editie a evenimentului. Intalnirea dintre Romania si Italia va consta in trei meciuri:

simplu feminin: Simona Halep vs. Flavia Pennetta

simplu masculin: Marius Copil vs. Fabio Fognini

dublu mix: Simona Halep, Marius Copil vs. Flavia Pennetta, Fabio Fognini

Simona Halep a confirmat deja prezenta si a transmis si un mesaj pentru cei care doresc sa o vada evoluand impotriva fostei campioane de la US Open, Flavia Pennetta, care va fi insotita de al sau sot, Fabio Fognini. “Abia astept sa ne revedem la Cluj. Pe 15 iunie voi fi prezenta la SPORTS FESTIVAL. Impreuna cu Marius Copil voi juca impotriva lui Fabio Fognini si a Flaviei Pennetta la BT Arena. Va astept cu mare drag!”, a spus Simona intr-un mesaj video publicat pe pagina cluju.ro

Si Marius Copil a transmis un mesaj: “Ma bucur ca anul acesta fac parte din acest proiect SPORTS FESTIVAL si ca voi face echipa cu Simona, care nu mai are nevoie de nicio descriere pentru ca deja o stim cu totii. O sa avem un meci cu Fabio Fognini si Flavia Pennetta care a castigat un Grand Slam, iar Fognini este unul dintre cei mai carismatici jucatori. Joaca ca un adevarat italian pe teren si cred ca va fi un spectacol frumos. Vreau sa va multumesc pentru ca v-ati gandit la mine si ca m-ati chemat”, a transmis aradeanul.