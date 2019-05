Simona Halep, favorita la pariuri sa castige Roland Garros 2019. Ce cota are si de unde vine pericolul

Simona Halep a picat pe locul 3 in clasamentul WTA in urma eliminarii de la Roma, insa ramane favorita la Roland Garros.

Simona Halep se apropie de Roland Garros 2019, turneu programat intre 20 mai si 9 iunie. Detinatoarea trofeului este considerata in continuare favorita, desi a picat pana pe locul 3 in clasamentul WTA.

Simona Halep a pierdut finala de la Madrid si a fost eliminata in turul al doilea de la Roma pana acum pe zgura. La Stuttgart, Halep nu a putut participa din cauza unei accidentari suferite in semifinala FED Cup cu Franta. Halep a jucat si acolo pe zgura si a castigat ambele partide de simplu.



Simona Halep, detronata de Pliskova in clasamentul WTA!

Karolina Pliskova a castigat finala de la Roma cu Johanna Konta si a urcat pe locul 2 in clasamentul WTA. Cehoaica are 152 de puncte in fata Simonei Halep in acest moment, insa e plasata doar a noua favorita la casele de pariuri. Naomi Osaka si Kiki Bertens sunt principalele contracandidate ale Simonei Halep la Roland Garros, in viziunea pariorilor.



Simona Halep, favorita la casele de pariuri - Roland Garros 2019



In cotele de la pariuri, Serena Williams, Sloane Stephens (finalista de anul trecut) sau Garbine Muguruza sunt depasite de Simona Halep (favorita principala), Naomi Osaka si Kiki Bertens (castigatoarea la Madrid si semifinalista la Roma).

Anul trecut, Halep a castigat finala cu Sloane Stephens in trei seturi, scor 3–6, 6–4, 6–1. In 2017, Halep a pierdut finala cu Jelena Ostapenko, iar in 2014 a fost invinsa de Maria Sharapova tot in ultimul act. De altfel, romanca a declarat tot timpul ca zgura este suprafata ei favorita si a fost supranumita "regina zgurii". Halep a adunat cele mai multe puncte WTA din 2014 si pana anul acesta, iar urmatoarea in acest clasament este Serena Williams, aflata intr-un declin masiv in cariera dupa ce a nascut.

"Din partea mea sunt asteptari normale! O sa incerc sa gestionez cat se poate de bine si sa incerc sa fac un rezultat bun pentru ca imi doresc si eu cum isi doreste toata lumea. Nu am spus niciodata ca sunt favorita. Toata lumea poate castiga un turneu", a declarat Simona Halep la revenirea de la Roma.



Cote pariuri Roland Garros 2019

Simona Halep 5.00

Naomi Osaka 10.00

Kiki Bertens 10.00

Garbine Muguruza 12.00

Serena Williams 12.00

Sloane Stephens 13.00

Petra Kvitova 13.00

Elina Svitolina 15.00

Karolika Pliskova 15.00

Bianca Andreescu 18.00

Angelique Kerber 22.00

Victoria Azarenka 25.00

Ashleihg Barty 25.00

Aryna Sabalenka 25.00