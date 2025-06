Antrenorul român Edward Iordănescu a dezvăluit că Legia nu are bani pentru a-l transfera pe Ianis Hagi, iar asta nu le-a picat bine fanilor echipei care s-au lansat într-un atac fără precedent la adresa șefilor echipei.



Iordănescu a confirmat la PRO TV interesul pentru Ianis Hagi, dar a recunoscut că transferul este imposibil. "Eu am avut discuții cu Ianis și mai recent, și mai puțin recent. Știu că sunt multe discuții pe care le poartă în acest moment. În plus, nu e un secret că salariul cu care el e obișnuit și așteptările pe care le are sunt un pic peste posibilitățile clubului în momentul de față", a transmis tehnicianul.



Afirmația, preluată imediat de portalul legionisci.com, a fost scânteia care a aprins revolta fanilor împotriva șefilor clubului.



"Sunteți o adunătură de neisprăviți!"



Suporterii, frustrați de politica de transferuri, au răbufnit în secțiunea de comentarii, acuzându-i pe șefi că mint în legătură cu situația financiară. "Am încasat o sumă frumoasă din cupele europene de anul trecut, la nivelul ligii poloneze. La asta se adaugă banii din Cupă. Și nouă ne bate la ușă spectrul falimentului. Am devenit o spălătorie de bani?", s-a întrebat un fan.



Un altul a mers chiar mai departe, sugerând că banii clubului ajung direct în buzunarele conducerii. "Eu cred că șefii au luat banii din transferuri, cum a fost cel al lui Muci, și din cupele europene, își cumpără case noi, iar nouă ne spun că nu sunt fonduri".



Criticile la adresa patronatului au continuat în valuri, fanii fiind nemulțumiți de jucătorii aduși în ultima perioadă. "Foarte bine. Continuați să transferați «ași» precum Shkurin și Alfarela", a scris ironic un suporter. "Vărsați banii în neant, de ani buni nu sunteți în stare să faceți nimic bun la acest club. O bandă de neisprăviți!", a adăugat acesta.



Unii suporteri ai Legiei i-au cer deja patronului Dariusz Mioduski să părăsească echipa. "Pentru mine, acesta este sfârșitul domnului Dariusz la Legia", a scris un fan, în timp ce altul a concluzionat: "Ori luăm pe cineva gratis, ori promovăm un junior. Ce ne așteaptă dacă la anul nu prindem cupele europene?".

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt.