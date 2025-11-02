Aryna Sabalenka a încheiat pentru al doilea an la rând pe prima poziție în clasamentul WTA, iar Simona Halep i-a înmânat trofeul pentru această performanță sportivei bieloruse.

Sportiva retrasă este prezentă la Turneul Campioanelor cu scopul de a promova și populariza competiția care se desfășoară la Riad, în capitala Arabiei Saudite.



Mesajul Simonei Halep după ce a premiat-o pe Aryna Sabalenka



Simona Halep a avut un mesaj pe rețelele sociale după momentul special în care a fost alături de cele două tenismene.

Românca a amintit și de performanța remarcabilă reușită de ea, când a încheiat doi ani la rând pe primul loc WTA, în 2017 și 2018.

“Un singur teren. Trei jucătoare nr. 1 mondial.

Sunt onorată să împărtăşesc din nou acest moment cu aceste două campioane incredibile! Chiar dacă este doar pentru câteva fotografii.

P.S. Am aflat astăzi că doar 12 jucătoare din istorie au terminat anul pe locul 1 mondial de mai multe ori, şi sunt mândră să fiu una dintre ele”, a notat Halep pe Facebook.

Simona Halep a încheiat pe primul loc în clasamentul mondial în 2017, fiind prima jucătoare româncă ce a atins prima poziție în clasamentul WTA.

Tenismena a continuat să performeze incredibil, iar în anul 2018 a câștigat primul ei Grand Slam la Roland Garros și a jucat finala Australian Open, performanțe ce au făcut că la finalul acelui an să fie tot pe prima poziție în clasamentul WTA.

