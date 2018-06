"Halep a DEMOLAT-O pe Muguruza!" Spaniolii, categorici dupa victoria Simonei de la Roland Garros! Cum au reactionat

Simona Halep joaca finala Roland Garros sambata, de la ora 15:00, in direct la PROTV!

Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, s-a calificat, pentru al doilea an consecutiv, in finala turneului de la Roland Garros, joi, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza Blanco (Spania), cu 6-1, 6-4.

Spaniolii sunt categorici. "Halep a demolat-o pe Muguruza", titreaza Marca, cel mai citit ziar de sport din Spania.

AS: "Garbine zice ADIO", e titlul ales de ziarul din Madrid.





Halep joaca finala cu Sloane Stephens sau Madison Keys, sambata, de la ora 15:00, in direct la PROTV!