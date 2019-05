Serena Williams, victorie la Roma dupa 2 luni. "Sunt la fel de fioroasa!" Costumatia cu care a atras toate privirile. FOTO

Serena Williams s-a impus in primul tur la Roma, 6-4; 6-2 cu Rebecca Peterson din Suedia.

A fost prima victorie dupa 2 luni pentru Serena Williams in circuitul WTA. Ea nu a participat pe zgura nici la Stuttgart si nici la Madrid, turneu pe care il boicoteaza in urma unor declaratii date de Ion Tiriac.

Serena Williams a fost atractia zilei la Roma. Finalista la Madrid, Simona Halep debuteaza abia miercuri, direct in turul al doilea.



Serena Williams, imbracata in negru la Roma



Serena Williams a obisnuit sa-si socheze fanii cu costumatiile pe care le poarta la turnee. De aceasta data, Serena s-a imbracat intr-o rochita neagra si cu o bluza de culoare asemanatoare. Americanca a terminat rapid cu adversara ei si nici nu a apucat sa se incalzeasca. Nu a mai apucat sa-si etaleze si maioul pregatit de sponsorul ei. Simona Halep va purta echipament de culoare inchisa la Roland Garros anul acesta.



Serena Williams vs Venus Williams in turul 2 la Roma!

Serena Williams e pe jumatate de tablou cu Simona Halep, dar pana la un eventual duel cu jucatoarea din Romania se va lupta cu sora ei, Venus, pentru un loc in optimi. Venus a castigat cu 7-5, 3-6, 7-6 (7-4) partida cu Elise Mertens.



"M-am simtit bine pe teren, nu eram sigura cum o sa fie. A trecut ceva vreme, nu am jucat prea multe meciuri anul acesta, nu a fost alegerea mea, asa am fost fortata din cauza accidentarilor. Imi doream cu disperare sa revin in circuit si sa joc, dar nu am reusit pana acum. Acum ma simt bine ca am revenit pe teren, sper sa o tin tot asa. Am ajuns aici din timp, am vrut sa ma obisnuiesc cu conditiile, cu zgura si a fost bine. Venus e fioroasa, si eu sunt la fel, amandoua suntem fioroase in continuare. Vrem sa jucam cat mai mult, o sa dam totul si o sa facem ce putem. Jucam impreuna de multe ori. Se pare ca la fiecare turneu ne intalnim devreme. Asa esta", a spus Serena Williams la Roma.

