Serena Williams, revenire cu victorie la Roma! Din 2016 nu a mai reusit asa ceva!

La 37 de ani, Serena Williams continua in circuitul WTA.

Serena Williams s-a calificat in turul al doilea de la Roma dupa o victorie cu 6-4; 6-2 cu Rebecca Peterson. In turul urmator se poate duela cu sora ei, Venus, care are meci cu Elise Mertens. E prima victorie dupa doua luni pentru legendara jucatoare americana.

Tot azi, Serena Williams a obtinut prima victorie pe zgura la un turneu non-Grand Slam din 2016.

.@serenawilliams takes her @InteBNLdItalia opener! She moves into the second round with a 6-4, 6-2 win over Peterson ???? pic.twitter.com/5yMkdORZVj — WTA (@WTA) May 13, 2019





Serena Williams boicoteaza turneul de la Madrid din cauza lui Tiriac!

Serena Willims e la primul turneu pe zgura in 2019. Ar fi putut sa participe la Madrid, insa a refuzat sa participe din cauza unor declaratii date in trecut de Ion Tiriac. "Serena Williams are 36 de ani si 90 kg. Imi doresc sa vad altceva in tenisul feminin, sincer", a declarat miliardarul roman in ziarul Bild. Serena a boicotat timp de 15 ani turneul de la Indian Wells in urma unei dispute cu organizatorii.

Serena Williams ocupa locul 11 in clasamentul WTA si se poate duela cu Simona Halep la Roma in fazele finale.



