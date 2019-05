Jucatoarea care a anuntat ca nu merge la Roland Garros pentru ca are o forma rara de cancer, descoperita la un control stomatologic! Anul trecut a jucat cu Halep

Jucatoarea americana de tenis Nicolae Gibbs (26 de ani) a anuntat ca nu va putea evolua in 2019 la Roland Garros. Ea urmeaza sa fie supusa unei interventii chirurgicale, dupa ce doctorii au diagnosticat-o cu o forma rara de cancer.

Nicole Gibbs (26 de ani si locul 116 WTA) nu va juca in acest an la Roland Garros, cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Ea a dezvaluit prin intermediul unui mesaj postat pe retelele de socializare ca sufera de o forma rara de cancer. Nicole Gibbs spune, insa, ca doctorii i-au transmis ca sunt increzatori in privinta starii ei de sanatate.

Tanara jucatoare de tenis, care a castigat 7 titluri ITF pana acum si niciunul in circuitul WTA, a jucat anul trecut si impotriva Simonei Halep. Cele doua s-au intalnit la Shenzen, iar Halep s-a impus cu 6-4, 6-1.

Nicole Gibbs: "Ma voi opera, chirurgul e increzator"



Nicole Gibbs a transmis ca boala i-a fost descoperita la un control stomatologic.

"Din nefericire, nu voi mai juca anul acesta pe zgura si nici nu voi fi prezenta la Roland Garros. Acum o luna am fost la dentist si am fost alertata de ceva crescut pe cerul gurii. Rezultatul biopsiei a fost pozitiv la o forma rara de cancer, numita mucoepidermoid carcinoma (cancer al glandelor salivare).

Din fericire, chirurgul este increzator ca o sa am nevoie doar de operatie pentru a scapa. Mi-a recomandat chiar sa particip la turnee in ultimele saptamani, pentru a fi distrasa de la aceste probleme. Sunt programata pentru interventia chirurgicala vineri, iar obiectivul este sa revin pe teren la Wimbledon. Mi s-a spus ca voi avea nevoie de o perioada de recuperare de 4-6 saptamani", a transmis Nicole Gibbs.

1.500.000 dolari a castigat Nicole Gibbs din tenis pana la 26 de ani.