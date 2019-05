SIMONA HALEP ROMA | Mesajul Simonei inainte de startul turneului de la Roma! "Sunt pregatita pentru orice" Ce a spus despre Roland Garros

Simona Halep intra in competitia de la Roma din turul al doilea.

Simona Halep a trecut peste infrangerea de la Madrid. Romanca a pierdut trofeul si sansa de a urca pe locul 1 in clasamentul WTA, dupa ce a fost invinsa de Kiki Bertens, scor 4-6 4-6.

In ciuda faptului ca a pierdut, Simona spune ca este multumita de nivelul jocului sau si este pregatita sa se bucure de fiecare joc, atat la Roma, cat si la Roland Garros, acolo unde are de aparat trofeul cucerit anul trecut.

"In acest moment sunt multumita de jocul meu, sunt fericita ca am putut sa trec cu bine peste turneul de la Madrid. A fost o saptamana dificila acolo. Sunt increzatoare si vom vedea ce va fi in urmatoarele saptamani. Imi place la Roma, imi place la Roland Garros, dar eu sunt pregatita pentru orice", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa la Roma.

SIMONA HALEP - TRASEU VIRTUAL ROMA

Turul I: bye

Turul II: Marketa Vondrousova sau Barbora Strycova

Optimi: Daria Kasatkina sau Wang Qiang

Sferturi: Serena Williams, Venus Williams sau Sloane Stephens

Semifinale: Naomi Osaka, Kiki Bertens sau Aryna Sabalena

Finala: Petra Kvitova, Karolina Pliskova si Elina Svitolina