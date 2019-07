Serena Williams, AMENDA URIASA la Wimbledon 2019! "E ridicol" Ce a putut sa faca

Calificata in sferturi la Wimbledon si favorita principala in viziunea caselor de pariuri, Serena Williams a primit o amenda usturatoare din partea organizatorilor. Motivul este considerat ridicol.

Serena trebuie sa plateasca 10.000 de dolari pentru ca a distrus iarba inainte de la turneu, la unul dintre antrenamente. "Organizatorii obisnuiesc sa dea amenzi mari jucatorilor pentru actiunile din timpul turneului, dar pana acum nu s-a mai auzit de amenzi pentru ce s-a intamplat la antrenamente", scrie jurnalistul american Ben Rothenberg.

Also in fines today, Serena Williams was fined $10,000 for damaging a championships court with her racquet during a pretournament practice.

Not unusual for #Wimbledon to dish out big fines like that for injuring its treasured lawns, but I've never heard of one pre-event before.