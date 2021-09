Să mai câștige un Roland Garros? Acum în cârje, Rafael Nadal face tot posibilul pentru a umbla din nou: când ar vrea să revină

Absent de la Wimbledon, Jocurile Olimpice și US Open, Rafael Nadal și-a motivat lipsa, precizând că suferă dureri cumplite la picior, cauzate de sindromul Muller-Weiss, afecțiune cu care se luptă din anul 2005, când câștiga primul său titlu de mare șlem.

”În ziua în care am devenit campion la Madrid am simțit un defect, iar investigațiile au arătat că aveam o problemă la osul scafoid. În acea perioadă mulți doctori nu au putut găsi o soluție, iar în cele din urmă am fost diagnosticat cu această boală,” a declarat tenismenul născut în Manacor, notează Tennis World USA.



Mai precis, aceasta a fost inclusă în programul de conștientizare intitulat ”Ziua Mondială a Bolilor Rare” și este o afecțiune degenerativă care presupune o anomalie în creștere a osului scafoid, o deformare a unuia dintre oasele localizate în partea centrală a piciorului.

În cea mai recentă fotografie publicată pe rețelele sociale, Rafael Nadal își anunță fanii că a început un nou proces de recuperare în Barcelona. În timpul acestei faze, Nadal va putea umbla doar cu ajutorul cârjelor, fără a-i fi permis să calce pe piciorul stâng.

„Am trecut prin multe experiențe fantastice în cariera mea și am avut și mai multe situații complicate, cauzate de accidentări. Întotdeauna însă a fost o cale prin care să merg mai departe. De-a lungul anilor, trebuie să fim realistici și să realizăm că e din ce în ce mai complicat. Ceasul nu se oprește, dar sunt încântat. Voi lupta pentru a reveni,” a spus Nadal despre recuperare, potrivit Eurosport Spania.

Rafa Nadal has had treatment on his foot in Barcelona. The recovery process is underway ???? ????

