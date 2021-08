Final de sezon pentru Rafael Nadal! Chinuit de o boală rară, spaniolul speră să poată reveni în 2022

Din articol Rafael Nadal ratează al doilea turneu de mare șlem în acest an

Rafael Nadal și-a încheiat sezonul, din cauza accidentării de la picior și speră să revină pe terenul de tenis în 2022.

Sezonul 2021 se încheie devreme pentru Rafael Nadal, care a încercat să joace turneele premergătoare de la Toronto și Cincinnati, dar fără succes. La Toronto, tenismenul iberic a bifat doar două meciuri oficiale, după care s-a retras din întrecerea de la Cincinnati, iar la o săptămână distanță, jucătorul care a ratat Wimbledon și turneul olimpic de tenis în acest an anunță că va rata US Open.

Intenția tenismenului născut în Manacor este de a reveni în circuitul ATP începând cu sezonul 2022. Cu toate acestea, Rafael Nadal nu a promis vreo dată limită până la care speră să se refacă, fiind în continuare tulburat de afecțiunea de la piciorul stâng, mai exact sindromul Muller-Weiss, care l-a deranjat în ultimii 15 ani.

Rafael Nadal ratează al doilea turneu de mare șlem în acest an



”Vreau să vă informez că trebuie să pun punct sezonului 2021 aici. Sincer, am suferit în ultimul an mai mult decât ar fi trebuit din cauza piciorului și trebuie să iau o pauză. A fost un an în care am ratat turnee foarte importante pentru mine, printre care Wimbledon, Jocurile Olimpice, US Open și nu am putut să mă antrenez și să concurez în maniera în care mi-aș fi dorit să o fac. E timpul să mă recuperez, să schimbm ai multe lucruri, să încerc să înțeleg cum a evoluat starea mea recent.

Nu e o accidentare nouă, e una pe care am avut-o încă din 2005 și nu m-a oprit din a-mi dezvolta cariera în toți acești ani. Dar a fost un sezon în care lucrurile nu au funcționat și am nevoie de un tratament diferit, de o altă soluție. Sunt încântat să fac tot ce trebuie să fac pentru a reveni în cea mai bună formă în circuit și a continua să concurez pentru lucrurile care mă motivează. Sunt convins că, având o recuperare bună și eforturi depuse, obiectivul poate fi atins,” a spus Rafael Nadal într-un videoclip în care și-a anunțat fanii cu privire la absența sa de la restul competițiilor programate în acest sezon, notează Punto de break.

Va fi al doilea an consecutiv când Rafael Nadal nu participă la US Open. Ultima dată când jucătorul spaniol a luat parte la Flushing Meadows, a câștigat competiția în cadrul ediției din 2019.

Turnee ratate de Rafael Nadal în 2021



- Wimbledon

- Jocurile Olimpice

- ATP Masters 1000 Cincinnati

- US Open

- ATP Masters 1000 Shanghai

- ATP Masters 1000 Indian Wells

- ATP Masters 1000 Paris

- Turneul Campionilor

