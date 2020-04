Roland Garros amanat, Wimbledon anulat, US Open...? PRIMA DECIZIE luata de americani 

Americanii nu vor sa calce pe urmele francezilor si englezilor.

Cu Roland Garros amanat si Wimbledon anulat, US Open a ramas singurul turneu de mare slem programat pentru 2020 momentan neafectat de pandemia de coronavirus, cu exceptia Australian Open, deja incheiat cu brio. Americanii au ripostat imediat dupa anuntul englezilor de la Wimbledon si i-au asigurat pe fanii tenisului ca fac toate eforturile posibile pentru a gazdui editia din acest an a turneului, fixata pentru perioada 31 august - 13 septembrie.

"Intelegem circumstantele unice pentru care Wimbledon a fost anulat. In acest moment, Asociatia Americana de Tenis planuieste sa organizeze US Open conform orarului initial. Monitorizam cu atentie schimbarile cauzate de pandemia de coronavirus, ne bazam pe sfaturile grupului medical si pe oficialii Guvernului pentru a avea o intelegere cat mai larga a acestei situatii. Toate deciziile luate de USTA cu privire la US Open vor lua in calcul sanatatea si bunastarea jucatorilor nostri, a fanilor si a tuturor persoanelor implicate in bunul mers al turneului," a fost inclus in declaratia reprezentantilor Openului American dupa publicarea vestii anularii Wimbledon 2020.

An update on the 2020 US Open: pic.twitter.com/RWERrYUrky — US Open Tennis (@usopen) April 1, 2020



US Open, programat sa se incheie in 13 septembrie, la o saptamana inaintea inceperii Roland Garros



Danny Zausner, presedinte al Asociatiei Americane de Tenis se declara increzator la inceputul saptamanii ca editia 2020 a US Open va avea loc: "Vom continua sa muncim in fiecare zi ca si cum turneul va avea loc si speram ca peste cinci luni sa avem bucuria de a-i vedea pe tenismeni antrenandu-se si jucand pe aceste terenuri," a spus Zausner, conform L'Equipe.

In 2019, US Open a fost castigat de Rafael Nadal (simplu masculin), Bianca Andreescu (simplu feminin), Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (dublu masculin), Elise Mertens / Aryna Sabalenka (dublu feminin), Bethanie Mattek-Sands / Jamie Murray (dublu mixt).

Programul actualizat al turneelor de mare slem in 2020



US Open: 31 august - 13 septembrie

Roland Garros: 20 septembrie - 4 octombrie