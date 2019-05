Roland Garros 2019 | Serena Williams vrea sa doboare recordul lui Margaret Court! Anuntul facut de Patrick Mouratoglou inaintea startului French Open

Serena Williams si-a propus sa castige la Roland Garros 2019 cel de-al 24-lea titlu major al carierei.

Serena Williams, in varsta de 37 de ani, a jucat un singur meci pe suprafata rosie in acest sezon competitional. Americanca de pe locul 10 WTA a invins-o la Roma pe suedeza Rebecca Peterson in runda inaugurala, scor 6-4, 6-2, iar in turul al doilea s-a retras chiar inainte de partida cu sora sa mai mare, Venus. Chiar daca nu are meciuri in picioare, Serena nu se lasa mai prejos si se pregateste intens pentru a-si mai trece in palmares un titlu de Grand Slam. Ea o va intalni in primul tur la Paris pe rusoaica Vitalia Diatchenko, locul 82 WTA.

Principalul obiectiv al americancei ar fi acela de a dobori recordul detinut de cea mai titrata jucatoare de tenis din istorie, Margaret Court. Australianca, acum in varsta de 76 de ani, a cucerit de-a lungul carierei sale 24 de titluri majore, in timp ce Serena Williams are in prezent 23. Ea urmareste nu numai sa egaleze recordul australiencei, ci si sa-l intreaca si sa mai doboare un record. Pentru asta, Serena are nevoie de inca doua titluri de Grand Slam.

Patrick Mouratoglou a dezvaluit obiectivul elevei sale

Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a marturisit de curand ca eleva sa este hotarata sa se impuna la Paris, acolo unde campioana en-titre este Simona Halep. “Sa fii capabil sa revii in circuit la 37 de ani dupa ce ai trecut printr-o sarcina si sa joci doua finale de Grand Slam este pur si simplu minunat. Am fost uluit de-a dreptul de eforturile pe care le depune pentru a-si indeplini acest vis. Este motivata, se simte capabila sa mai castige titluri importante pentru ca inca nu a reusit sa doboare cel mai important record, sa detina cele mai multe titluri de Grand Slam in istoria tenisului feminin, record detinut acum de Margaret Court. Cand participa la un turneu, are intotdeauna acea ambitie de a castiga. Pentru asta, ea are nevoie sa fie 100% din punct de vedere fizic”, a declarat Mouratoglou la Paris.