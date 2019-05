Roland Garros 2019: "E lipsa de RESPECT!" Serena Williams, criticata aspru s-a odihnit intr-un SCAUN CU ROTILE. FOTO

Aflata la Paris pentru Roland Garros 2019, Serena Williams a profitat de cateva ore libere pentru a-si duce fiica la Disneyland.

Serena Williams a insotit-o pe fiica ei stand intr-un scaun cu rotile, fapt care a trezit o multime de teorii pe retelele de socializare. Cateva voci sustin ca Serena nu s-ar fi afisat intr-o astfel de ipostaza daca ar fi dorit sa ascunda o problema fizica, altele sustin ca Serena isi doreste sa cucereasca al 24-lea titlu major atat de tare incat nu este dispusa sa riste absolut nimic.



Serena a fost surprinsa insa intr-o ipostaza ciudata, in scaun cu rotile jucandu-se cu fiica ei in brate. Nu exista vesti despre o posibila problema de sanatate a fostei campioane de la Roland Garros, iar utlizatorii de pe Twitter o critica pentru gestul ei. "Unii oameni chiar nu au de ales cand folosesc un scaun cu rotile. Mi se pare lipsa de respect pentru ei sa folosesti un scaun cu rotile ca sa-si odihnesti picioarele cand esti la Disneyland.", e mesajul care s-a viralizat.

"E respect pentru veteranii de razboi raniti si alti oameni cu handicap, oameni care chiar au nevoie de scaunul ala", e un alt mesaj critic.

Tinand cont ca parcul de distractii de la Disneyland masoara un total de 22,3 kilometri patrati, este foarte posibil ca Serena sa se fi gandit ca un asemenea efort ar putea fi resimtit peste masura: “Daca era ceva serios cu adevarat, Serena nu s-ar fi afisat asa in public, ar fi pastrat totul doar pentru ea. Cred ca este vorba doar despre precautie, sa nu mearga cativa kilometri pe jos inainte de un turneu major”, “Serena intr-un scuan cu rotile? Ceeeee? Cu siguranta nu va juca…”, “Tocmai vin de la Disneyland… nu m-am gandit la asta, picioarele mele ma implorau sa le odihnesc. Serena isi salveaza energia pentru Openul francez!”, “Serena Williams inainte de RG intr-un scaun cu rotile? Nu suna deloc bine”, “Cand am spus ca Serena si-ar putea invinge adversarele si in scaun cu rotile, nu ma gandeam la sensul propriu…”, “Serena participa pe tabloul principal de simplu feminin sau pe cel dedicat persoanelor cu dizabilitati?”, sunt doar cateva dintre reactiile internautilor.

Serena Williams, in varsta de 37 de ani, se afla la Paris inca de la inceputul acestei saptamani. Ea s-a antrenat de cateva ori alaturi de Patrick Mouratoglou pe noile arene de la Roland Garros, insa si-a facut, de asemenea, timp si pentru a sta cu fetita ei, Olympia. Jucatoarea de tenis din Statele Unite ale Americii isi va incepe cursa de cucerire a unui nou titlu de Grand Slam impotriva rusoaicei Vitalia Diatchenko, locul 82 WTA. Serena este pe aceeasi parte de tablou cu Simona Halep, fapt pentru care cele doua se pot intalni in penultimul act la Roland Garros..

