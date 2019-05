FOTO | Imaginea care ii sperie pe fani: Serena Williams, in scaun cu rotile la Paris!

Serena Williams si-a speriat fanii.

Serena Williams este prezenta la Paris. Organizatorii de la Roland Garros au stabilit aseara tabloul principal, iar duminica vor avea loc primele partide.

Serena Williams a profitat de cele cateva zile ramase pana la inceperea turneului si a mers cu fetita sa la Disneyland.

Ysaline Bonaventure, o jucatoare belgiana aflata pe locul 148 in clasamentul WTA, a postat pe contul de Twitter o fotografie cu Serena Williams in scaun cu rotile. Sportiva din Belgia nu a stiut sa explice motivul pentru care jucatoarea din Statele Unite ale Americii se afla in scaun cu rotile. De altfel, nimeni nu stie ca Serena sa aiba probleme medicale de orice natura inainte de startul turneului.