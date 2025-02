Roger Federer a cumpărat 3% din compania de încălțăminte sportivă ON, în noiembrie 2019.

Procentele sale valorează azi aproape 200 de milioane de dolari



În 2025, pachetul său de acțiuni a ajuns să valoreze aproape 200 de milioane de dolari, mult mai mult decât cei 130.6 milioane de dolari câștigați din premii în întreaga sa carieră.



ON Holding AG este o companie elvețiană care produce încălțăminte și echipament sportiv profesional, fiind înființată de Olivier Bernhard, fost campion în competiții Ironman, și asociații săi, David Allemann și Caspar Coppetti. A ajuns să dețină 40% din întreaga piață de încălțăminte de alergare din Elveția și 10% din cea din Germania.



Compania are sediul la Zurich, are încasări anuale de aproape 2 miliarde de franci elvețieni (aproximativ 2.1 miliarde de euro) și peste 2.350 de angajați. Firma elvețiană sponsorizează atleți de distanțe lungi și a înființat On Athletics Club (OAC) în Boulder, Colorado.



Începând cu martie 2023, compania a devenit partenerul unor vedete din tenis, precum Iga Swiatek, Ben Shelton, Joao Fonseca și Flavio Cobolli. ON a lansat modelul de încălțăminte de stradă "The Roger", în iulie 2020, care îi este dedicat lui Federer.

Federer a făcut parte din "Big Three"



Roger Federer (43 de ani) este considerat unul dintre cei mai valoroși tenismeni din istorie. Acesta a jucat 1.526 de meciuri de simplu câștigând aproape 80% dintre ele.

Are în palmares Australian Open (x6), French Open (1), Wimbledon (x8), US Open (x5), Tour Finals (6), titlul olimpic la dublu (2008) și finala olimpică la simplu (2012), Davis Cup (1) și Hopman Cup (x3), plus alte zeci titluri de calibru mai mic. A ocupat locul 1 ATP timp de 310 săptămâni, a câștigat Laureus World Sportsman of the Year (x5) și Stefan Edberg Sportsmanship Award (x13).

Timp de aproape două decenii, a făcut parte din așa-numitul "Big Three", împreună cu Rafael Nadal și Novak Djokovic, un triumvirat care a dominat tenisul masculin. S-a retras din tenisul profesionist în septembrie 2022 și are o avere estimată la 550 de milioane de dolari.



