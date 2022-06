Rafael Nadal merge la Wimbledon! Și-a dezvăluit planurile pentru restul anului: s-a anunțat „prezent” la doar trei turnee

Rafael Nadal (36 de ani, 4 ATP) a anunțat că intenționează să se deplaseze la Londra luni, în data de 20 iunie, pentru a se pregăti, timp de o săptămână, de începerea turneului de la Wimbledon, fixată în data de 27 iunie.

Dublul campion de Grand Slam al sezonului actual și-a anunțat prezența la Wimbledon, US Open, iar a treia competiție la care dorește să participe este Mastersul Canadian de calibru ATP 1000, turneu pregătitor înaintea ultimei competiții de mare șlem a anului.

Referitor la tratamentele primite în Barcelona, după încheierea turneului de la Roland Garros, Rafa Nadal le-a oferit fanilor săi vești bune, lăsând de înțeles că durerile resimțite la nivelul piciorului stâng au scăzut în intensitate.

„Ce a fost făcut în Barcelona nu are efecte imediate, dar se simt anumite schimbări. Am avut câteva senzații ciudate, dar durerea a scăzut. Intenția mea e să joc la Wimbledon și să călătoresc înspre Londra luni,” a anunțat Rafael Nadal, într-o conferință de presă susținută la Mallorca, notează jurnalistul Sebastian Torok.

În această săptămână, Rafael Nadal și-a început pregătirile pe iarbă, antrenându-se la Mallorca Country Club, în încercarea de a aborda apt de joc al treilea turneu de mare șlem al anului 2022.

Rafael Nadal already practicing in Mallorca's grass courts with Feliciano López. He has a press conference scheduled for 1:45pm local time and considering the videos from the last couple days one can only assume he's playing #Wimbledon. pic.twitter.com/UDIuLxYLzZ