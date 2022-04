Monica Seleș crede în „super-mama” Serena Williams: „Vreau să revină și să câștige al 24-lea Grand Slam”

De nouă ori campioană în turneele de mare șlem, Monica Seleș își dorește o revenire a Serenei Williams (40 de ani) în circuitul WTA.

La un singur trofeu de Grand Slam în spatele ocupantei locului 1 în ierarhia all-time, Margaret Court, Serena Williams și-a extins activitatea în domeniul afacerilor și, din spusele antrenorului Patrick Mouratoglou, nu plănuiește o revenire în viitorul apropiat pe terenul de tenis.

Seleș vrea să o vadă însă pe Serena Williams revenind încă o dată, pentru ca aceasta să încerce egalarea recordului istoric. Cu 23 de titluri de mare șlem în palmares, Serena are 4 finale de Grand Slam pierdute consecutiv, ultimul trofeu de acest calibru venind în urmă cu 5 ani, la ediția 2017 a Openului Australian.

„Egoist gândindu-mă, sper ca Serena Williams să revină. Cred că ar fi grozav să o vedem urmărind acel record, la fel cum îi vedem făcând pe Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Ca fostă jucătoare, mi se pare incredibil ce face. N-aș vrede că e posibil. Barierele depășite de Serena Williams au fost imense, atât pe teren, cât și în afara terenului.

Faptul că a născut o fetiță, după care a revenit pe teren, a fost fantastic. Tenisul feminin e grozav, la ora actuală. Când mă uit la un tablou, nu am nicio idee referitoare la jucătoarea care va câștiga turneul.

Sunt foarte apropiate valoric, oricine poate câștiga orice turneu. Cred că e minunat pentru sport, oferă motivație tuturor jucătoarelor,” a declarat Monica Seleș pentru Sportskeeda.

