Primele imagini cu Novak Djokovic, dus din nou în detenție: când va avea loc procesul final

Novak Djokovic a fost preluat de autoritățile australiene în dimineața zilei de sâmbătă, 15 ianuarie. Sârbul a fost dus la Hotelul Park din cartierul Carlton, unde va petrecea noaptea dinaintea procesului final, care va avea loc duminică.

Cu o zi înainte de startul Australian Open, liderul ATP va afla dacă va putea rămâne pe teritoriul țării sau dacă va fi deportat, caz în care riscă și o interdicție de 3 ani la antipozi.

Actualmente, avocații lui Novak Djokovic contestă anularea vizei, efectuată de Ministrul Imigrării, Alex Hawke, pe motiv că argumentele invocate - interesul public și menținerea ordinii - sunt total diferite de motivele specificate de Poliția de Frontieră la prima anulare a vizei.

De partea opusă, avocatul Ministrului Imigrării a declarat că a doua anulare a vizei reprezintă un caz diferit de prima anulare, prin urmare Curtea Federală Australiană va avea ultimul cuvânt de spus în această situație.

Procesul final va avea loc duminică, de la ora 00:30, ora României.

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y