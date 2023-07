Petrecerile și alcoolul îl fac pe Kyrgios să se gândească la retragere: „Mă simt de 57 de ani” 

Tenisul masculin a predat lecții de longevitate nenumărate, în ultimul deceniu. De la Roger Federer la Rafael Nadal, Novak Djokovic sau Stan Wawrinka, mai mulți campioni de Grand Slam au demonstrat că își pot împinge limitele mai mult decât s-a crezut la începutul Erei Open că ar fi posibil.

Întrebat dacă vrea să le calce pe urmele trasate de Rafael Nadal și Novak Djokovic, Nicholas Kyrgios (28 de ani, 35 ATP) a glumit, spunând că se simte bătrân, în urma numeroaselor petreceri care l-au ținut treaz nopțile.

Lemme remind you before you open your mouth pic.twitter.com/ZbxdMgS6Gp