Rebelul Kyrgios, conștient de propriile defecte: „Eu nu mă încălzesc înainte de meciuri. Sunt cel mai neprofesionist!”

Nick Kyrgios (27 de ani, 19 ATP) posedă o luciditate remarcabilă atunci când își analizează comportamentul. Tenismenul australian cu nenumărate devieri comportamentale și amenzi primite pentru ieșirile nervoase pe terenul de tenis și-a admis lipsa de profesionalism, dar se consideră un talent ieșit din comun, având în vedere că ocupă un loc în top 20 ATP, în condițiile în care joacă mult mai puțin decât rivalii săi.

2022 a fost cel mai bun sezon din cariera jucătorului din Canberra, acesta câștigând Australian Open în proba de dublu, cucerind trofeul la Washington atât la simplu, cât și la dublu și jucând finala turneului de la Wimbledon.

Nick Kyrgios: „Continui să joc tenis, pentru că asta am făcut, de la vârsta de șapte ani.”

„Aș spune că sunt cel mai neprofesionist jucător de tenis. Nu mă încălzesc înainte de meciuri. Continui să joc tenis, pentru că asta am făcut, de când am avut șapte ani.

Am trecut printr-o perioadă în care am ajuns să urăsc tenisul, dar apoi am văzut câți oameni mă admiră pentru ceea ce sunt. Multe persoane vor să mă vadă jucând bine. Anul trecut a fost uimitor, am reușit să joc finala turneului de la Wimbledon. S-a simțit bine să ating performanțe care vor dăinui pentru totdeauna.

Sunt în top 20 din lume, dar joc sub 10% din cât joacă toți ceilalți. Nu am antrenor. N-am avut niciun antrenor în ultimii 5-6 ani,” a declarat Nick Kyrgios, invitat în podcastul Impaulsive.

