Ce a putut să spună finalistul de anul trecut, Nick Kyrgios despre Alcaraz și Djokovic, în timpul finalei Wimbledon 2023

Finalist în ediția 2022 a competiției de la Wimbledon, Nicholas Kyrgios a comentat succint desfășurarea finalei din acest an.

În timpul ultimului act de la Londra, australianul Kyrgios l-a numit pe Carlos Alcaraz „monstru”, după ce l-a văzut revenind după un prim set pierdut cu 6-1 și ajungând să îl conducă pe Novak Djokovic cu 2-1 la seturi.

Cât despre tenismenul sârb, cel în fața căruia a pierdut finala de anul trecut, Kyrgios a spus următoarele, după finalizarea primelor trei seturi: „Dacă cumva... în cazul în care, cumva, Djokovic întoarce finala asta de aici, sunt convins că nu e om!”, au fost cuvintele intrigante transmise de Kyrgios, pe Twitter.

„Amândoi sunt făcuți diferit de restul,” a scris Bianca Andreescu pe aceeași platformă, în timpul finalei Wimbledon 2023, apreciindu-i pe cei doi jucători pentru calitățile lor rare.

If some how…. Like some how if Novak can turn this around, I’m convinced he is not human.