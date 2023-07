Recunoscut în întreaga lume pentru regimul alimentar fără gluten și axat pe consumul de legume, Novak Djokovic (36 de ani) continuă să ofere lecții de longevitate, dar și de anduranță fizică, în circuitul ATP.

Nu mai departe de primăvara acestui an, „Nole” a reușit să îl domine din punct de vedere fizic pe Carlos Alcaraz - oponent cu 16 ani mai tânăr -, în semifinala turneului de la Roland Garros, lăsându-l pe jucătorul iberic în urmă, în seturile 3 și 4, în care a mai cedat doar două game-uri.

Mesele ușoare și un ritual matinal bine pus la punct, secretele longevității jucătorului din Serbia

Într-o zi obișnuită, în care nu se află implicat în vreo competiție oficială, Novak Djokovic consumă un pahar cu apă caldă și lămâie, obicei care îi ajută corpul să se detoxifieze.

Mai departe, Djokovic consumă o mâncare bogată în nutrienți și vitamine: un bol cu semințe, nuci, musli, căpșuni, banană și iaurt. În aceeași masă a dimineții, „Nole” optează pentru un suc de țelină și un smoothie verde, alcătuit din mazăre, suc de mere, mentă, spanac și kale.

După micul dejun, Novak Djokovic are obiceiul de a se angaja într-o sesiune de yoga de aproximativ 20 de minute, acompaniată de o repriză de meditare.

După acest ritual al dimineții, Djokovic se antrenează pe terenul de tenis.

Novak Djokovic: „Nu îmi place să mănânc nimic care să-mi consume multă energie pentru digestie.”

„După ce mă trezesc, încep ziua cu un pahar de apă caldă și lămâie, că să îmi ajut corpul să se detoxifieze. Apoi beau un suc de țelină pe stomacul gol, după care fac o pauză, urmată de un smoothie verde care conține diverse alge, fructe și suplimente pe care le folosesc pentru claritate psihologică și pentru longevitate.

Mănânc multe fructe în prima parte a zilei, salate, nu îmi place să mănânc nimic care să-mi consume multă energie pentru digestie, în mod special în prima parte a zilei, întrucât atunci am nevoie de cea mai multă energie pentru antrenamente. Îmi mențin mesele ușoare, iar la prânz mănânc pseudo-cereale, precum quinoa, mei și orez sălbatic, cartofi, cartofi dulci fierți or gătiți cu aburi,” a spus Novak Djokovic pentru In Depth, emisiune moderată de Graham Bensinger.