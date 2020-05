Oficialii Roland Garros AU LUAT DECIZIA FINALA! Cum au reactionat fanii care si-au cumparat bilete

Din articol Roland Garros 2020: toate biletele vandute au fost rambursate

Reprezentantii turneului de la Roland Garros au ales sa nu mai tina blocate sumele platite de fanii tenisului care au vrut sa-si asigure accesul la editia 2020.

Organizatorii turneului de la Roland Garros au luat decizia finala in privinta biletelor vandute pentru editia din acest an. Francezii au hotarat rambursarea tuturor banilor platiti pentru achizitionarea tichetelor de acces, motivand incertitudinea care inconjoara sansele de disputare a Slam-ului parizian in 2020.

"Situatia actuala genereaza prea multe incertitudini pentru toate evenimentele care aduna public de pretutindeni. In asteptarea stabilirii detaliilor organizatorice ale turneului, am decis sa rambursam sumele platite pentru bilete," au scris oficialii Roland Garros pe Twitter.

"Multumesc pentru rambursare, dar daca Roland Garros va avea loc in toamna, vom putea cumpara din nou bilete pentru aceleasi locuri? De ce nu i-ati lasat pe oameni sa aleaga sa-si primeasca banii doar daca nu vor sa asiste in septembrie?", a intrebat Olivier, un fan nemultumit.

Alegerea parizienilor de a rambursa banii platiti de fanii tenisului pentru a asista la Roland Garros, initial programat pentru perioada 24 mai - 7 iunie le garanteaza francezilor libertate de miscare, in sensul in care acestia vor putea sa repuna biletele in vanzare, insa dupa noile reguli de distantare sociala presupuse de masurile preventive impotriva coronavirusului.

Roland Garros ramane in continuare in picioare pentru intervalul 20 septembrie - 4 octombrie, cu toate ca Ministrul Sporturilor, Roxana Maracineanu a declarat ca Franta nu va concepe desfasurarea Turului Frantei si a Roland Garros-ului in absenta spectatorilor.

In conditiile date, in consecinta, raman trei optiuni: Roland Garros fie va fi anulat, fie se va desfasura fara spectatori ori cu un numar de spectatori micsorat semnificativ. Cu alte cuvinte, editia 2020 a Slam-ului castigat de Simona Halep in 2018 nu va semana deloc cu cele din anii anteriori.

La situation actuelle génère trop d'incertitudes pour tous les évènements rassemblant du public partout dans le monde. En attendant d'avoir dessiné tous les contours de l'organisation du tournoi, nous avons décidé de rembourser tous les billets. — Roland-Garros (@rolandgarros) May 7, 2020