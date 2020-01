VIDEO INCREDIBIL | Cum l-a IMITAT Nick Kyrgios pe Rafa Nadal a starnit rasete pana si din partea arbitrului de scaun 

Nick Kyrgios adauga inca un moment controversat in relatia sa cu liderul ATP, Rafael Nadal.

Nick Kyrgios a fost autorul unui gest controversat in timpul meciului cu Gilles Simon din cadrul turului secund la Melbourne.

La scorul de 6-2, 5-4, 30-15, Nicholas Kyrgios a imitat ticurile nervoase pe care le face de regula Rafael Nadal inainte de a servi.

Arbitrul partidei Kyrgios vs. Simon a inceput sa rada vazandu-l pe australian, dar nu l-a penalizat in niciun mod. Rafael Nadal joaca la randul sau de la aceasta ora si nu a comentat deocamdata gestul australianului.

Kyrgios l-a invins pe Gilles Simon in patru seturi, scor 6-2, 6-4, 4-6, 7-5, calificandu-se in turul al treilea unde va juca impotriva invingatorului meciului Ymer vs. Khachanov.