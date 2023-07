Novak Djokovic a egalat un record istoric deținut de Pete Sampras, în turneul de la Wimbledon

Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) a egalat recordul de victorii consecutive deținut de Pete Sampras, pe iarba londoneză.

Tenismenul sârb a ajuns la 31 de meciuri câștigate la rând în cea mai veche competiție din istoria tenisului.

Another one. @DjokerNole equals Pete Sampras' 31 consecutive match wins at #Wimbledon pic.twitter.com/Q0MhZBhSOy

O calificare în sferturile de finală i-ar garanta recordul lui Novak Djokovic, iar pentru această performanță numărul 2 ATP va trebui să îl elimine pe Hubert Hurkacz, din Polonia, în faza optimilor de finală.

Neînvins de 10 ani pe Terenul Central de la Wimbledon, Novak Djokovic l-a eliminat pe Stan Wawrinka, în turul al treilea, scor 6-3, 6-1, 7-6 (5), după 2 ore și 10 minute de joc.

That's an outrageous winner on the run ????#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/V8P59SXaX5