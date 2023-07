Liam Broady (142 ATP) a reușit victoria carierei și l-a eliminat pe Casper Ruud (4 ATP), în a doua rundă competițională a întrecerii de la Wimbledon.

Sportivul britanic a reușit să câștige meciul în cinci seturi, iar manșa finală și-a adjudecat-o cu un neverosimil 6-0.

6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0 a fost scorul final al confruntării încheiate cu un vacarm de nedescris, în tribunele Terenului Central al Complexului All England Club.

Aproape trei ore și jumătate a fost durata întâlnirii dintre Broady și Ruud, iar britanicul îl va înfrunta în turul al treilea pe canadianul Denis Shapovalov.

Listen to that Centre Court noise! ????

A magic moment for Great Britain's @LiamBroady! What a final set to see off Casper Ruud! ????????????#Wimbledon pic.twitter.com/tFPSkb1PKj