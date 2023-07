Marta Kostyuk (21 de ani, 36 WTA) a avansat în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Sportiva ucraineană a beneficiat de o retragere a adversarei sale, Paula Badosa (25 de ani, 35 WTA).

Accidentarea la spate acuzată de spanioloaică a împiedicat-o să joace la Australian Open și Roland Garros, prin urmare 2023 este unul dintre cele mai nefericite sezoane jucate până acum de Badosa.

Paula Badosa had to tell this journalist that she lost her match 3 times

“Congratulations on your win”

Paula: “I lost”

“Can you please tell me about your confidence level & fitness”

Paula: “For your information, I just lost. I didn’t win.”

Oh boy ????

pic.twitter.com/qwAR7x9zAd