Ana Bogdan (30 de ani, 57 WTA) a fost eliminată de Lesia Tsurenko (34 de ani, 60 WTA), în turul trei al competiției de mare șlem de la Wimbledon.

Partida s-a încheiat după trei ore de joc, scor 4-6, 6-3, 7-6 (18), în favoarea sportivei din Ucraina, după trei ore și patruzeci de minute de luptă intensă.

The hug at the end ????

Let's hear it for these two fighters – leaving it all out there after 3h40m of play! ????????@LTsurenko | #Wimbledonpic.twitter.com/fLzk0Rptq7