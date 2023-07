Irina Begu, eliminată în turul doi la Wimbledon: ce se întâmplă cu poziția sa în clasamentul WTA

Irina Begu (30 WTA) a fost depășită în minimum de seturi de către Anna Blinkova (40 WTA), în turul secund al competiției de la Wimbledon.

7-5, 6-3 a fost scorul partidei, în care sportiva din București și-a pierdut serviciul de cinci ori. Begu a ratat șanse de a egala la trei, în setul secund, după ce a fost condusă cu 3-0, iar oportunitățile s-au întors împotriva ei, în finalul meciului.

În ciuda înfrângerii suferite în fața unei jucătoare mai slab clasate, în ierarhia mondială, clasamentul WTA LIVE o arată pe Irina Begu urcând două locuri, până pe poziția 28.

€99,433 este valoarea premiului financiar pe care Irina Begu îl va primi din partea organizatorilor întrecerii de la Wimbledon, pentru prezența în turul secund.

Irina put up a good fight today. She got down 5-3 in the 1st set, before fighting back to 5 all. But needed a medical timeout in between sets, as it seems she was still soar from her last match. She kept going but could never find a good rhythm to take control. Anna Blinkova… pic.twitter.com/gnN2BFw346