Rafael Nadal recunoaște că a fost avantajat: „Publicul m-a susținut nebunește, a fost greu pentru Daniil, îmi pare rău.”

Rafael Nadal a avut parte de susținerea marii majorități a spectatorilor prezenți în Arena Rod Laver pentru a asista la ultimul meci al ediției 2022 a Openului Australian. Nadal l-a învins pe Medvedev în 5 ore și 24 de minute, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5, într-o partidă în care publicul s-a comportat într-o manieră foarte similară cu susținerea arătată o zi mai devreme, pentru conaționala Ashleigh Barty.

Din acest motiv, Daniil Medvedev a acuzat nu doar lipsa de susținere, ci atitudunea partizană a publicului, care a ajuns să îl huiduie după câștigarea setului secund.

Rafael Nadal, despre public: „Susținerea a fost uriașă. Am fost foarte emoționat, tot meciul.”

He doesn't care that he's getting booed by the Melbourne crowd ???? Daniil Medvedev goes 2-0 up against Rafa Nadal after a ???????????????????????????? second set ????#AusOpen pic.twitter.com/ihwMiepcBz — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

Chestionat cu privire la atitudinea publicului, Rafael Nadal s-a declarat emoționat de sprijinul primit, dar nu a spus nimic despre imparțialitatea evidentă a australienilor.

„Susținerea publicului a fost uriașă. Am fost foarte emoționat, pe toată durata meciului. Chiar dacă, fiind foarte obosit, nu am putut să sărbătoresc cu ei ca de obicei, dar am simțit în interior tot sprijinul pe care mi l-au acordat pe toată durata meciului,” a declarat campionul Openului Australian 2022, notează Treizecizero.

Cum a revenit Rafael Nadal de la 2-6, 6-7, 2-3, 0-40

„Nu știu. Era o situație critică. Dar sportul e imprevizibil, nu? Lucrul normal să se întâmple din acel moment e să pierzi în trei seturi. Dar, pe de altă parte, și eu am avut o șansă mare în setul doi, nu? Nu știu. Mi-am tot repetat pe toată durata meciului: am pierdut aici de atâtea ori având ocazii bune de a câștiga, de câteva ori am fost un pic ghinionist. Am vrut să continui să cred până la final. Am vrut doar să-mi ofer o șansă. Și asta am făcut. Am luptat, am încercat să găsesc încredere și o soluție. Cu siguranță, am fost și norocos să ies din acea situație. Au fost multe momente care puteau decide o finală ca aceasta.

Dar nu știu. Pentru mine, seara asta a fost în 2012, 2014, 2017. Am fost în poziția asta de câteva ori în cariera mea, aici, în Australia. Seara asta a fost de neuitat. Mă simt foarte norocos. Dar, în același timp, cred că am luptat foarte mult și am muncit din greu să revin în circuit și să-mi dau o șansă de a continua să joc tenis,” a adăugat Rafael Nadal.

„Am avut o susținere uriașă din partea publicului, a fost greu pentru Daniil, îmi pare rău pentru Daniil. Publicul m-a susținut frenetic. Durează timp, dar e un campion grozav, e o persoană minunată. Cred și sper că va simți și el aceste sentimente în viitor, pentru că va fi un campion adevărat. Oamenii vor înțelege cât de bun este și îi vor înțelege mai bine personalitatea. Va avea susținerea publicului curând,” a spus Nadal pentru 9 News.

àlex corretja’s reaction to rafa winning his 21st grand slam title is just the sweetest thing ever ???? @AlexCorretja74 @RafaelNadal pic.twitter.com/p2qOWtDSXO — natalie (@_naterzzzz) January 30, 2022

Nadal a declarat, în final, că nu se gândește decoamdată la sezonul de zgură, până la începerea căruia vrea să mai joace câteva turnee. Pentru moment, Rafael Nadal a afirmat că vrea să se întoarcă acasă, unde se va bucura alături de familie de aceste clipe istorice.