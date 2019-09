Victorie dramatica in Cupa Laver! Echipa Europei a castigat la limita dupa ce Rafael Nadal s-a accidentat

Echipa Europei a castigat la limita Cupa Laver, scor 13-11 in fata Echipei Lumii. Victoria generala a fost asigurata de Alexander Zverev in meciul decisiv disputat impotriva canadianului Milos Raonic.

Ultima zi de concurs a fost un rollercoaster, incepand cu vestea ca Rafa Nadal are incheietura mainii stangi inflamata si, in consecinta, nu va putea evolua pentru cele doua meciuri la care era programat sa ia parte.

Ziua a inceput cu un nou esec la dublu pentru Europa, Federer si Tsitsipas pierzand 7-5, 4-6, 8-10 in fata americanilor Isner / Sock.

Inlocuitorul lui Rafa Nadal, Dominic Thiem a pierdut si el meciul cu Taylor Fritz, scor 5-7, 7-6, 5-10, iar Echipa Lumii parea favorita la victoria generala.

Roger Federer a readus insa echipa europeana in joc, invingandu-l pe John Isner in doua seturi, 6-4, 7-6, iar Alexander Zverev a conturat succesul cu 13-11, trecand de Milos Raonic in 3, 6-4, 3-6, 10-4.

Victoria a fost sarbatorita cu sampanie de Echipa Europei. Cupa Laver va fi organizata in 2020 la Boston, in SUA.