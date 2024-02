În mai 2022, după ce pierdea în turul secund al competiției de mare șlem de la Paris, într-un meci cu Qinwen Zheng în care a acuzat atac de panică, Simona Halep le dezvăluia fanilor că a vrut să se retragă definitv din tenis.

În urmă cu doi ani, Halep medita la decizia de a agăța racheta în cui în urma eșecului suferit în fața franțuzoaicei Caroline Garcia, în turul întâi al întrecerii WTA 1000 de la Doha, Qatar.

Simona Halep a vrut să se retragă definitiv din tenis în februarie 2022 din cauza lipsei dorinței de a mai juca

Februarie 2024: se împlinesc doi ani de când Simona Halep a vrut să se retragă din tenis.



A mai rămas o săptămână până la audierile TAS (7-9 februarie).

Gândurile de retragere au fost cauzate lipsa rezultatelor bune atinse de Simona Halep la revenirea în tenis, după o perioadă de trei luni în care a stat departe de circuit, din cauza dublei rupturi musculare suferite în turneul WTA 1000 de la Roma, în meciul cu Angelique Kerber.

Halep a jucat optimi de finală la US Open, în 2021, finală în Openul Transilvaniei 2021 și a câștigat Melbourne Summer Set, în startul anului 2022, dar eșecurile dure cu Alize Cornet și Jelena Ostapenko, suferite în două turnee consecutive - în optimile Openului Australian 2022, respectiv în semifinalele întrecerii WTA 1000 de la Dubai - au clătinat-o serios din punct de vedere psihologic.

Cornet, Ostapenko și Garcia i-au provocat trei înfrângeri grele Simonei Halep, în startul anului 2022

După ce a avut 6-2 și a împins-o în tiebreak în setul secund pe Ostapenko, Halep a cedat la zero atât game-ul decisiv al setului secund, cât și manșa finală.

Imediat după, Halep pierdea în minimum de seturi și în fața jucătoarei din Hexagon, Caroline Garcia, în turul întâi la Doha.

În mai 2022, Simona Halep îi mulțumea lui Patrick Mouratoglou pentru susținere

„Ultimele 18 luni au fost foarte dure, din punct de vedere emoțional și fizic. După ce am pierdut în Doha, mesajul meu pentru apropiați a fost că nu mai pot să continui și că am terminat-o cu tenisul.

Dar, cumva, focul s-a reaprins și am început să simt din nou pasiune pentru tenis. Am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative. Sunt foarte mândră de mine însămi pentru tot ce am făcut în ultima perioadă.

Ce am făcut a fost posibil doar cu ajutorul lui Patrick și vreau să îi mulțumesc că este de partea mea.

Atacul de panică suferit la Roland Garros a precedat o semifinală jucată la Wimbledon

Rezultatele sunt dure, cu siguranță, pentru că așteptările sunt înalte. Sunt câștigătoare de Grand Slam, fost număr 1 și lumea se așteaptă ca eu să câștig.

Dar nimic nu ar trebui luat de-a gata.

Ca să fiu în stare să ating cel mai înalt vârf din tenis, am nevoie de timp și de multă muncă grea. Nu e personalitatea mea, să mă dau bătută, așa că mâine e o nouă zi și voi fi pregătită să încep din nou.

Apropo, acum știu cum se simte să ai un atac de panică; nu e ușor de gestionat, dar am trecut peste moment și deja zâmbesc! Vă iubesc,” scria Simona Halep pe Instagram, după eliminarea suferită la Roland Garros 2022.

Semifinalistă la Wimbledon și campioană la Toronto, cele mai mari rezultate ale Simonei Halep cu Patrick Mouratoglou antrenor

În vara anului 2022, Simona Halep s-a redresat puternic și a revenit în top 10 WTA, după cele mai bune rezultate atinse sub comanda antrenorului Patrick Mouratoglou.

Halep a jucat semifinală în turneul major de la Wimbledon și a ieșit campioană în competiția WTA 1000 din Canada.

La doi ani după momentul în care Halep se gândea la retragerea din tenis, singurul număr 1 WTA pe care l-a dat România speră la o pedeapsă micită de TAS, prin care să poată spera din nou la revenirea în circuitul mondial.

