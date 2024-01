Italianul, în vârstă de 22 de ani, care în semifinale l-a eliminat pe liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, a câştigat primul său trofeu la un turneu de Mare Şlem.

Duminică, Sinner s-a impus la capătul unui meci spectaculos, care a durat trei ore şi 46 de minute, el reuşind să revină extraordinar, după ce a pierdut primele două seturi, şi puţini erau cei care îi mai dădeau şanse să recupereze. Italianul a izbutit nu mai puţin de 14 aşi (11 pentru Medvedev) şi a făcut 5 duble greşeli, rusul având doar trei.

Mats Wilander a făcut referire la Simona Halep după ce Sinner a devenit campion la Australian Open 2024

Jannick Sinner este cel de-al treilea jucător italian care câştigă un turneu de Mare Şlem, primul în ultimii aproape 50 de ani, după Adriano Panatta, care a cucerit trofeul la Roland Garros în 1976.

Mats Wilander, expert Eurosport, a reacționat după titlul cucerit de jucătorul italian. Suedezul, fost lider ATP, a făcut referire la colaborarea lui Sinner cu Darren Cahill și a dus discuția către Simona Halep, fosta elevă a tehnicianului australian.

"Este dificil și cu siguranță emoționant să servești pentru câștigarea primului tău Grand Slam. Unul din elementele clare a fost tactica sa. Când ești pe teren trei-patru ore și conduci, tactica ta devine clară. Primul punct al acelui ultim game a fost uriaș; a fost singurul moment în care am ezitat.

Am văzut multe mingi de meci de-a lungul anilor, dar acum, Sinner a fost categoric până la final și a fost un mod potrivit de a încheia meciul cu acea rachetă. Acel forehand în lung de linie a fost absolut incredibil.

Aducerea în echipă a lui Darren Cahill a fost excelentă, fiindcă adaugă o părere în plus. El i-a antrenat pe Simona Halep și Andre Agassi și este unul dintre cei mai respectați antrenori disponibili. Nu este ușor să te pliezi bine într-o echipă care are deja trei-patru oameni, dar Sinner are o echipă cu un spirit incredibil.

Atunci când îl auzi vorbind te gândești că poate chiar el este cel care face totul să fie ușor, prin atitudinea sa. Este un tip plăcut și asta l-a ajutat astăzi. A putut să întoarcă meciul fără să se panicheze", a declarat Mats Wilander, potrivit Eurosport.