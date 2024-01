Pentru prima dată după zece ani de „secetă,” China oferă o finalistă în proba individuală a unui turneu de mare șlem.

Qinwen Zheng (21 de ani, 15 WTA) a învins-o în semifinalele Openului Australian pe ucraineanca Dayana Yastremska, scor 6-4, 6-4. În finala programată sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 10:30, Zheng o va întâlni pe campioana en-titre, Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA).

Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng, finala Australian Open 2024

În 2014, chinezoaica Na Li a câștigat Australian Open. Na Li a ieșit campioană și la Roland Garros (2011).



Finala Australian Open 2024, Sabalenka - Zheng se joacă sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 10:30.

Prin performanța atinsă la Melbourne, Qinwen Zheng și-a asigurat intrarea în premieră în top 10 WTA. Zheng va urca minim 8 locuri, până pe poziția a șaptea, după finele primului Grand Slam al sezonului.

$1,166,963 este valoarea premiului financiar pe care îl va primi finalista turneului major de la antipozi, în timp ce campioana va primi un cec de $2,130,975.

În prima semifinală jucată joi, 25 ianuarie, Aryna Sabalenka a întrecut-o pe Cori Gauff, scor 7-6 (2), 6-4, luându-și revanșa pentru eșecul suferit în finala US Open 2023.

Simona Halep a fost eliminată de Qinwen Zheng în turul secund al competiției de la Roland Garros, în 2022

Simona Halep a fost învinsă în trei seturi de Qinwen Zheng, scor 2-6, 6-2, 6-1, în turul doi de la Roland Garros, pe când chinezoaica avea doar 19 ani.

Acuzând dificultăți respiratorii și necesitând intervenția trainer-ului, care i-a verificat tensiunea, la scorul de 0-3, în setul decisiv, Simona Halep a prevestit time-out-ul medical, când s-a sprijinit în rachetă, vlăguită.

Cum și-a explicat Simona Halep atacul de panică suferit pe teren, la Paris, în urmă cu doi ani

„A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întâmplat acum.

Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reușesc și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu mai fiu eu.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întâmple. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică", a declarat Simona Halep la conferința de presă de după joc.

Simona Halep revine în tenis la Pro Arena:

Halep / Pavel vs. Graf / Agassi va fi LIVE pe Pro Arena și VOYO (15 iunie 2024)