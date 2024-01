Simona Halep va reveni, neoficial, în tenis, în data de 15 iunie, când va face echipă cu Andrei Pavel într-un meci demonstrativ cu Andre Agassi și Steffi Graf, care va fi derulat în Arena BT din Cluj-Napoca.

Evenimentul va avea loc în cadrul Sports Festival și va fi transmis în direct de Pro Arena și VOYO.

Ion Țiriac crede în continuare că Simona Halep poate reveni în circuitul WTA

Vorbind despre această întoarcere simbolică a Simonei Halep în tenis, Ion Țiriac a declarat că fostul număr 1 WTA din țara noastră dispune de ambiția necesară pentru a reveni inclusiv în circuitul WTA.

Totul depinde însă de hotărârea care va fi impusă de TAS, în urma audierilor care urmează în 7-9 februarie.

Simona Halep speră la o reducere a pedepsei de patru ani, aplicate de Agenția Internațională a Integrității în Tenis, astfel încât șansele retragerii din tenis să fie scăzute.

„Ultimul meci este când știi că nu o să mai joci altul, dar ea poate să joace peste tot.”

„De ce să fie ultimul ei meci? Moare? Ultimul meci este când știi că nu o să mai joci altul, dar ea poate să joace peste tot. Din câte știu eu, ea se antrenează zi și noapte, e mai ambițioasă decât era înainte.



Eu am suspiciunile mele cu TAS-ul, pentru că am fost «Stan-Pățitul» în 2000 și știu ce se întâmplă. După părerea mea, Simona Halep are o singură vină. A fost depistată pozitiv, se poate, dar de ce? Și când spui de ce… habar n-am eu. Întrebați-i pe cei responsabili, pe cei care o au avut-o în grijă.

Nu mă mai întrebați de Halep pentru că nu știu mai multe. După părerea mea, nu are nicio vină, dar a fost depistată pozitiv, din păcate”, a declarat Ion Țiriac sâmbătă, 27 ianuarie.

Halep / Pavel vs. Graf / Agassi va fi LIVE pe Pro Arena și VOYO (15 iunie 2024)