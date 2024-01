Ediția 2024 a Openului Australian este prima, în ultimii 19 ani, care se va derula fără să aibă implicat măcar un jucător din „marea tripletă” a tenisului modern, alcătuită din Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

În 2005, când Djokovic debuta la Melbourne, sârbul pierdea cu 6-2, 6-0, 6-1 în fața rusului Marat Safin, care avea să devină campionul turneului, după o finală de patru seturi cu favoritul gazdelor, Lleyton Hewitt.

1-6, 6-3, 6-4, 6-4 a fost scorul ultimei finale de Grand Slam jucate în Australia în care niciunul dintre Federer, Nadal sau Djokovic nu a fost pe teren.

Djokovic a ratat șansa de a prelungi acest șir de invincibilitate al „Big 3” în semifinala cu Jannik Sinner. În primele două seturi, pierdute cu 6-1, 6-2, „Nole” a bifat o contra-performanță care data la Melbourne încă din 2005, ediția de debut, când a luat trei game-uri în toată partida cu Marat Safin. Trei game-uri și-a apropiat Djokovic în primele două manșe cu Sinner.

