Dayana Yastremska a fost înscrisă în turneul preliminar al Openului Transilvaniei, dar sportiva ucraineană a refuzat să facă deplasarea la Cluj-Napoca, în cele din urmă.

Jucătoarea din țara vecină ar fi trebuit să dispute calificări în inima Ardealului chiar dacă a urcat pe locul 29 WTA în urma calificării în semifinalele Openului Australian.

Dayana Yastremska și Sara Errani nu au mai venit la Transylvania Open, din cauza unor accidentări

Transylvania Open 2024 este în direct la Pro Arena și VOYO.



La doar 23 de ani, Yastremska ar fi putut să bifeze a treia participare consecutivă la Transylvania Open, dar o accidentare i-a anulat intenția.

În primul set al semifinalei Openului Australian, pierdute în cele din urmă în fața chinezoaicei Qinwen Zheng, Dayana Yastremska a acuzat o accidentare abdominală pentru care a cerut un time-out medical.

Yastremska s-a simțit „ca acasă” la Cluj, în primele participări

O victorie și două înfrângeri - palmaresul Yastremskăi la Transylvania Open.



În 2022, Yastremska a obținut o victorie pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca; a trecut tocmai de Tamara Korpatsch, care avea să devină campioana întrecerii, un an mai târziu.

Jasmine Paolini și tânăra Nikola Bartunkova sunt jucătoarele care au dispus de Dayana Yastremska pe hardul Arenei BT din Cluj-Napoca.

Ana Bogdan: „Nu mă las până nu câștig Transylvania Open”

Ucraineanca Dayana Yastremska, copleșită de sprijinul și căldura românilor: „Iubesc România, e foarte similară cu țara mea”

Este un lucru bun, pentru mine e mult mai important să primesc acest tip de sprijin, în loc de felicitări.

Pentru mine, e o plăcere să joc aici. Știu că atunci când am părăsit Ucraina și am venit în România, o mulțime de români mi-au scris, mesageria mea era plină.

Chiar și directorul acestui turneu mi-a scris pe WhatsApp fără să ne fi cunoscut înainte, ca să mă întrebe dacă am nevoie de ajutor.

Iubesc acest turneu foarte mult, organizarea este exemplară. Nu am văzut de mult timp o organizare atât de bună a unui turneu WTA 250.

Cred că românii dau ce au mai bun. Poți să observi că, dacă organizează ceva, se duc până la capăt cu eforturile.

Îmi place Cluj-Napoca și îmi place România, pentru că prima dată când am lăsat Ucraina în urmă, am trecut granița spre România, în data de 25 februarie.

Când am ajuns în România, am fost întâmpinați cu multă mâncare, băutură, oamenii au fost foarte ospitalieri. Am găsit un sprijin imens, și simțeam cum oamenii empatizează cu sora mea și cu mine.

Nu doresc nimănui să simtă vreodată cum e să treci prin așa ceva. Vă doresc tot ce e mai bun, să aveți pace. Îmi place să fiu aici, în România, e foarte asemănătoare Ucrainei,” a spus Dayana Yastremska, într-o intervenție acordată în timpul Transylvania Open.

„Nu m-am gândit nicio secundă că voi ajunge în finală” Gabriela Ruse a plâns la ceremonia de premiere de la Transylvania Open 2023